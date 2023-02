130 miljoner till värmländsk skogsindustri

Det värmländska skogsindustriklustret The Paper Province får 130 miljoner kronor under tio år av statliga Vinnova och en rad regionala medfinansiärer. Dessutom har Tillväxtverket beviljat The Paper Province 500 000 kronor för att driva ett utvecklingsprojekt med två skogsindustriella kluster i Norge och Finland. I projektet ska bland annat en gemensam klusterstrategi tas fram för att stärka de tre regionerna. Små- och medelstora företag ska också få hjälp med att hitta nya samarbetspartners i de olika klustren.