191 miljoner i regeringens bondepaket

Landsbygdssatsningen som Annie Lööf (C) presenterade under en presskonferens under förmiddagen kostar statskassan 2,2 miljarder kronor nästa år. Det dyraste budgetförslaget är skattereduktionen för invånare i kommuner som i sin helhet ingår i stödområde A och B. Det handlar framförallt om nordvästra Sverige.