1980-tal: Ståndortsanpassning och skördarnas intåg

Mitt i denna omsvängning av skogsskötseln växte nya orosmoln på himlen. En hotfull och till synes oförklarlig skogsdöd bredde ut sig i Centraleuropa. Och svenska forskare förutsåg att inom några decennier skulle farsoten ta kål också på alla våra skogar. För såvitt man inte fick rejäla anslag för att forska på orsakerna. Så det fick man. Men skogsdöden kom av sig ändå. Fortfarande något av ett mysterium. Topptorka (”sub top dying”) i medelålders granbestånd, liksom omfattande förekomst av stamsprickor på välväxande gran i södra Sverige var andra epidemier som kom och gick. Av mer eller mindre säkerställda anledningar. Den iskalla sommaren 1987 visste en namnkunnig vetenskapare berätta att nu hade ett klimatskifte inträtt och norra Sverige skulle inom kort läggas under permafrost.

1983 återvände jag till Skogsarbeten efter en åttaårig sejour i Hälsingland. Så här långt hade skogsgödslingen väsentligen undandragit sig omvärldens kritiska blickar. En lönsam åtgärd om den utförs rätt och med god precision. Vid den tiden hade vi fått nys om att man på Nya Zeeland utvecklat ett system för precisionsnavigering med helikopter - Flying Flagman. Intressant, kunde kanske vara något för oss. Sagt och gjort. En ansenlig summa pengar söktes och erhölls från SSFf (den så kallade gödslingsfonden, sedermera avvecklad). Pilot, gödselspridare, navigeringsutrustning med transpondrar och allt hyrdes in från Down Under.