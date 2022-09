Skickade faktura

– Det är inga stora summor som kommit sent i det här fallet, men det här är principiellt viktigt för mig och många andra lantbrukare. Jag får dröjsmålsavdrag på min ansökan om den kommer in för sent till Jordbruksverket. Då borde verket drabbas på samma sätt, säger Tina Rudolpson.