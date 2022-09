Affärerna blomstrar i familjeföretaget

Julstjärnorna är viktiga för Höglunds. De fyller växthusen efter sommarblommorna och det finns inte många andra växter som kan odlas under hösten och säljas på vintern.

Den traditionella julblomman finns numera i flera färger och former. Den gamla vanliga julstjärnan har fått sällskap av princettian och i år även av christmas mouse, en variant med lite rundade blad, som musöron.

Sticklingar från Europa

De små sticklingarna som börjar planteras redan i mitten av juli köps in från Holland och Tyskland. Först planteras sticklingarna till de julstjärnor som ska bli störst. Till slut är de stora växthusen fyllda.

FAKTA: Höglunds Blommar AB

Ägare: Peter Höglund.

Sysselsatta: Fem personer under lågsäsong plus extra personal under högsäsong.

Verksamhet: Odling av plantskoleväxter i växthus. Butik med blommor och andra växter, frön och gödselmedel.

Omsättning: 10 miljoner.