Älgvårdsfonden bör finansiera inventering av skador

De ökade skador vi idag ser i många områden beror sannolikt på att den alltför stora älgstammen under lång tid har ätit av foderkapitalet. Kapitalet minskar nu, eller är nästintill borta på vissa håll, skadorna ökar och den enda återstående åtgärden för att naturen ska kunna återhämta sig är att skjuta ned älgstammen ytterligare. På 1980-talet, när vi hade som mest älg, var en större andel av arealen tillgänglig som foderresurs, bland annat beroende på flera omfattande stormar under sent 1960-tal. Idag finns det betydligt mindre foder tillgängligt för hjortdjur i våra skogar. Dessutom konkurrerar de ökade stammarna av rådjur, dovhjort och kronhjort om samma foder. Ett fatalt misstag har begåtts under lång tid. Istället för objektiva fakta rörande foder och skador har jägarnas subjektiva intresse för en stor älgstam fått ligga till grund vid framtagande av mål för älgstammen. Det har gett ett negativt resultat för såväl älgen som den biologiska mångfalden, markägaren och jägaren.