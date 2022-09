”Alla bönder behövs”

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

I februari 2001 flyttade korna in i vår nya ladugård. Jag var 26 år och Jacob 30. Vi hade sonen Nils på 3 månader och två år senare fick vi brodern Albin.

Våra kor mjölkar cirka 2000 liter mer per ko och år nu, på mer grovfoder än för 20 år sedan. Det som även skett under dessa år är att Sveriges befolkning har ökat med drygt fyra personer per kvadratkilometer, samtidigt som åkermarken inklusive betesmarken har minskat med 6 procent eller cirka 204 000 hektar.