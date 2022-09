Allt fler giftbekämpar råttor på egen hand

– För vår del innebar det nästan en fördubbling av antalet tillståndsärenden som vi hanterar och initialt fick vi in väldigt många ärenden vilket gjorde att vi fick jobba lite extra i början för att de inte skulle bli liggande, säger Mikael Syk, chef för arbetsmiljöverkets juridiska enhet.

De flesta beviljas

I maj 2018 fick myndigheten in hela 338 ärenden och sedan lugnade det ner sig lite över sommaren. Men framåt vintern ökade antalet ärenden åter och i november fick den in 307 ärenden. Totalt har de fått in strax över 1 500 ansökningar från april 2018 till juni 2019.