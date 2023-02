Arla satsar på rökt ost

Faurholt og Thrane I/S driver två mejerier, ett i Odense och ett på ön Fyn och sysselsätter totalt 25 medarbetare. Faurholt og Thrane I/S har under en längre tid dragits med lönsamhetsproblem och mejeriföretaget bank, Nova Bank, bjöd nyligen in andra mejeriföretag att lämna bud. Arlas bud har nu accepterats och på torsdagen informerades de anställda.