A contopriset, även kallat avräkningspriset, ligger närmast det löpande priset som Arlabönderna får utbetalt under året och kommuniceras varje månad. A contopriset i Sverige för konventionell mjölk baserad på icke-GMO foder är 337,4 öre per kilo och a contopriset för ekomjölk 451,8 öre per kilo. Enligt Arla är utsikterna för mjölkpriset de kommande månaderna stabila.