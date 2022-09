E.coli-utbrottet har nått 35 delstater i USA, med fem döda och 197 insjuknade, skriver New York Times . Totalt har hittills 89 personer uppsökt sjukhus, enligt tidningen. Ursprunget till utbrottet är romansallad från Yuma i delstaten Arizona, men den exakta källan till utbrottet, som är det värsta på tio år, är ännu inte identifierad, enligt CTV News .

Oklar källa

Dödsfallen har inträffat över hela USA, i Kalifornien, Arkansas, New York och Minnesota. Utbrottet kan ha sin förklaring i vattenförsörjning, utrustning för att skörda eller en bearbetningsanläggning. Bakterierna kan ha tillförts i odling, skörd, förackning eller vid distribution. Personer som har drabbats har antingen själva ätit eller varit i kontakt med personer som har ätit salladen.

Säker idag

Det första insjuknandet skedde redan i mars och det senaste i maj, enligt smittkontrollsmyndigheten Centers for Disease Control and Prevention. Livsmedelsverket i USA, FDA, Food and Drug Administration har kommit fram till att den sallad som säljs i dag inte innebär några risker att förtära. Detta då säsongen för odling upphörde för sex veckor sedan, varefter salladen har passerat genom distributionsnätet. De flesta kolibakterier orsakar inte allvarliga sjukdomar, men vissa av producerar gifter som kan leda till allvarliga njur-, mag- och tarmsjukdomar.