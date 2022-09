Australien upplever värsta torkan i mannaminne

Australiensiska lantbrukare upplever just nu den värsta torkan i mannaminne. Många har fått ta till extrema metoder för att få fodret att räcka till djuren och för att stoppa skörden från att helt torka bort på fälten, rapporterar Farmers Weekly .

Enligt uppskattningar från myndigheten Meat and Livestock Australia (MLA), som bland annat ansvarar för statistik om landets boskap, kommer 7,8 miljoner djur att slaktas i år. Vilket i så fall blir en ökning med 9 procent jämfört med förra året.

Inte en droppe sedan 2017

Värst har torkan slagit mot landets östkust. Till New South Wales (NSW) och Queensland, som är två områden som drabbats hårt, har hö transporterats över 3500 kilometer för att hjälpa drabbade lantbrukare i området. Där säger vissa lantbrukare att de inte sett en droppe regn sedan i december 2017.

Höga priser och minskad veteskörd

Bristen på foder har fått foderpriserna att rusa i höjden och i New South Wales och Queensland närmar sig priserna rekordnivåer.

Krispaket på över 12 miljarder

Under söndagen meddelade australiensiska myndigheter att man sätter in ett stödpaket till drabbade lantbrukare på 1,8 miljarder australiensiska dollar, motsvarande 12 miljarder kronor, rapporterar Reuters. Tidigare har ett statligt stödpaket på 500 miljoner australiensiska dollar delats ut tillsammans med 1 miljard dollar från staten New South Wales.