I snitt skördar man 7,2 ton vete/hektar och 6,3 ton korn/hektar, i båda fallen drygt tonnet mer än i Sverige. Mindre känt är att Frankrike är Europas femte största skogsland med en nettoavverkning på 51 miljoner m3fub (fastkubikmeter under bark) eller 70 procent av avverkningarna i Sverige.

Teknikland

Fältsensor förutsäger skörden

Ger smörj med förstärkt verklighet

Smörjning och underhåll är näpperligen jordbrukets statusjobb. Ändå är de grunden för god driftsäkerhet. Att hitta smörjkoppar på smutsiga redskap kräver god kunskap om maskiners konstruktion. Saknar en hjälpförare det, är mobilappen Redvista från Kuhn ett bra stöd. När man skannat redskapets QR-kod dyker service- och reservdelslistor samt instruktionsböcker upp och med så kallad förstärkt verklighet (augmented reality) visar den via mobilkameran var smörjnipplarna sitter, oavsett hur lerig maskinen är.

Fälgtank ger vägtryck snabbt

Däcktrycksregleringarnas svaghet är att snabbt höja trycket när en spannmålsvagn ska upp på vägen. Tryckökningen tar 5-10 minuter, det innebär väntetid eller markpackning på vändtegen. Franska Sodijantes TankAirWheel, TAW, löser problemet med en ståltank i fälgen. Under arbete fyller ombordkompressorn via svivlar och ledningar i axelcentrum tanken med högt tryck. När ekipaget ska köra upp på vägen öppnar man en ventil så att luften från fälgtanken rusar in i däcket. Då når man vägtryck på tiondedelen av normal pumptid. Liknande system har visats men då var en kraftig gummiblåsa på fälgens däcksida trycktank.