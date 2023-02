Barkborren tog 300 000 kubikmeter skog i år

Granbarkborreskadorna på stående gran under 2010 är större än väntat, snytbaggeskadorna på granplantorna är ovanligt låga, utbredningsområdet för den röda tallstekeln är större.

Som Skogsland skrivit om tidigare så har cirka 300 000 kubikmeter skog dödats av granbarkborren under 2010. Det är tre gånger så stora skador mot vad Skogsstyrelsen beräknade i sin prognos.

Störst är skadorna i östra delen av Kronobergs län. Flera förklaringar finns till de ökade skadorna. Enligt SLU fanns det en osäkerhet i Skogsstyrelsens skattning av volymen dödad skog 2009. k förökningsframgång varierade mellan olika geografiska områden och syskonkullsvärmningen var omfattande under 2010.

Under 2009 observerades betydande angrepp av röda tallstekeln i nordöstra delen av Kronobergs län. Under 2010 utökades utbredningsområdet och kraftiga skador observerades i västra delen av Kalmar län samt i angränsande områden i Jönköpings län. Skogsstyrelsen kommer att ta stickprov och inventera förekomsten av övervintrande tallstekelägg i stora delar av Småland under november-december.