Eurofallet började med att Brexitavtalet såg ut att vara i hamn, vilket lugnade marknaden. Därefter har Riksbankens Stefan Ingves låtit räntan ligga oförändrad och samtidigt signalerat att en ränteuppgång kommer sent i höst. De bägge faktorerna och säkert fler andra, har nu fått euron att falla ända ned till 10,69 som lägst.

Här har det gjorts snabba klipp, för det lär väl alltid vara några som gjort ”rätt” – det vill säga sålt på toppen. Vi som inte hann med, vad ska vi göra nu? Bra fråga, men med tanke på eventuellt nyval i Storbritannien och nya signaler om en lågkonjunktur i antågande tror jag att det bästa beslutet på gårdsnivå är att vänta in en ny topp.

Skulle 10,90 kronor erbjudas så tänker åtminstone jag nappa på det! Jämför vi möjligheter så är de nog störst i just valutapositioner, alltmedan mjölk, gödning och annat har mer av en värdestabilitet som gör spekulativt beteende ganska ospännande.

Gris. Den tyska helfallsmarknaden ligger fortsatt still, men på riktigt hög nivå. Från Danmark läser vi att det just nu är de högsta fläskpriserna på 20 år och förklaringen är nog delvis Kinas svinpest, men också att Sydostasien efterfrågar allt mer gris.

Kvävepriset i Sverige ligger väldigt nära 10 kronor per kilo fritt gård. I år har alltså inte fallande spannmålspriser sänkt gödningen, i stället är det säkert en efterfrågedriven marknad. Man misstänker ju också att många bönder har levererat spannmål och därmed frigjort lagringsutrymme, vilket i sin tur höjer motivationen att handla kväve.

Just nu är soja en riktig efterfrågemarknad där det slogs ett nytt "all time high". Behovet av växtprotein tycks omättligt och det här gynnar ju knappast det köttfria alternativet. I den här situationen är knappast rådligt att vänta in fallande pris på sojakoncentrat, utan bind i stället ett halvårs behov så fort som möjligt.