Anta att vetet överlever vintern och det gödslas som i fjol. Tja, då kan vi hamna över 80 miljoner ton skörd 2018 också. Den ryska staten har insett faran med för mycket vete på marknaden, eftersom det sänker priset för de ryska odlarna. Och visst kan vi förvänta oss en viss återhållsamhet på de ryska gårdarna – men deras kostnader är strax över 85 öre per kilo, så det ska ännu mycket till innan bönderna siktar på andra alternativ och alla vi bönder förstår hur lockande det är att fortsätta med sådant som går bra.

Har då vi i EU och Sverige ingen chans att hävda oss? Jo, allt jämt skulle vetepriset nå rekordnivåer om inte vår produktion vore så stor som den är i dag. Men det är lite av en tankeställare att varenda vetekalkyl ger plus eller minus, beroende av det aktuella växtvädret i Ryssland.

Om ryska bönder bärgar 3 ton per hektar eller runt 4 ton per hektar avgör hela saken. Inför den verkligheten tror jag att fler och fler svenska bönder kommer att använda prissäkringsverktyg för att låsa in vinst när det bjuds. Ryssland är helt enkelt en för farlig fiende till vår lönsamhet för att vi skall kunna nonchalera denne.