”Svenska veteodlare vinnare på Trumps handelstullar”

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Vete. Den vackra prisuppgången som vi just sett höll inte för senaste USDA rapporten och nu är vi tillbaka och hoppas på 170 euro på ny skörd. Det kan mycket väl ha varit en del bönder som sålde brödevete på toppen som var och jag skulle gissa att vi har ett brödvetepris på runt 1,40 kr per kg fritt gård räknat. Men jag påminner igen och att vi har den väldigt höga euron att tacka för de prisnivåer som erbjuds. Här hemma ligger snön djup intill fältkanter men mitt på åkrarna är det nu barmark och jag gissar att stora arealer kommer att stå under vatten när all snön är borta. Ojämnt upptorkande fält får vi nog också se, så fyrhjulsdrift och tidiga frostmorgnar kommer att bli en fin kombination när kvävet skall ut.