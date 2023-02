Blev både sämre och dyrare för mjölkbonden Britta

Får betala dyrt

– I dag betalar jag 600 till 700 kronor per månad till Telia och för det får jag 70-80 gigabyte trafik. Det gäller både för lantbrukets behov med min mjölkrobot och för vår privata internetrafik, säger Britta Linderholm, som också är ordförande i Säterbygdens LRF-avdelning.

– När jag hade ADSL kunde min mjölkrobotleverantör Lely göra service på mjölkroboten via bredbandet. De laddade också ner ny programvara i mjölkroboten via ADSL. I dag får jag betala för att Lely ska skicka ut tekniker och göra servicen på plats. Det kostar 1100 kronor per timme. Senaste året har jag haft en extrakostnad bara för Lelys tekniker på cirka 6 000 kronor, berättar Britta Linderholm irriterat.