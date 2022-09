Marcus Sjöberg är inte bara lantbrukare och känd från Bonde söker fru, han är också en flitig motionär som gillar att åka såväl längdskidor som att springa terränglopp. Därför tvekade han inte en sekund på att hoppa på utmaningen att samla in pengar till Springhjälpen när han fick frågan från Sveriges radio P4 Jönköping.

Bekämpar hungern

– Jag hade lovat att jag skulle springa drygt en mil. Från början satte jag målet att samla in 10 000 kronor. Jag försökte göra vad jag kunde för att synas på sociala medier och berätta varför jag gjorde detta.

Mobiliserade i veckor

Han hade några veckor på sig att mobilisera vänner och bekanta. Den 30 maj arrangerade SVT, Radiohjälpen och Sveriges radio det 8 mil långa loppet från Omberg i Östergötland till Jönköping i Småland. Under de här veckorna fick han den ena utmaningen efter den andra, först skulle han tävla mot en kompis hund. Hunden Dexter skulle springa 100 meter och Marcus 50 meter. Oavsett vem som vann skulle det generera pengar till Springhjälpen.

Utmanad av arbetsgivaren

Sprang 3 mil

Pengarna tickade in till hans insamlingsbössa.

– Tidigt på morgonen den 30 maj sa jag att om jag får ihop 30 000 kronor så springer jag ytterligare 1 mil. Under loppet frågade Anna Haag hur mycket insamlingen skulle vara uppe i för att jag skulle springa hela vägen till Jönköping, alltså 3 mil totalt. 40 000 svarade jag då.

Samlade in 50 900 kronor

Pengarna tickade in ännu snabbare och det blev 3 mil på asfalt, ända till Jönköping och när dagen var slut hade Marcus samlat in 50 900 kronor. En betydelsefull del av de drygt 1,5 miljoner kronor som samlades in totalt.