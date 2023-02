"Botten snart nådd"

Efter en flera års stadig prisuppgång på skogsfastigheter föll priserna under 2012, en trend som alltså fortsatte under 2013. Det innebar att snittpriset i hela landet föll från 399 kronor per skogskubikmeter till 370, vilket motsvarar en nedgång på cirka 7 procent. Enligt LRF Konsult var det bland annat låga timmerpriser som låg bakom utvecklingen. Det innebar bland annat att priserna i Norrland föll med 12 procent, från 280 kronor per skogskubikmeter till 246. Det kan jämföras med prisfallet i Skåne och Halland som var 5 procent (från 586 till 556). Virksprisets påverkan är alltså större i norr än i söder, konstaterar Markus Helin.