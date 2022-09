Bryggeri erbjuder drav som foderersättning

Drav är en näringsrik restprodukt från öltillverkning. Spendrups torkar draven och använder till uppvärmning, men köper nu i stället in träpellets för att kunna erbjuda bönder draven som foderersättning.

Köper åtta ton i veckan

- Jag köper väl åtta ton i veckan. Jag ger ungefär fyra kilo blöt drav per djur i snitt per dag. Det blir kanske ett kilo ts per dag.