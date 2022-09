”Maskinerna måste bort”

Den digitala auktionen kommer att starta i slutet av april och pågå i tio dagar. Via en nydesignad webbsida kan den som vill gå in och se bilder samt lägga bud.

Drastisk minskning av gårdsauktioner

Själv började han arbeta som auktionsförrättare på 1970-talet och då var det inte ovanligt att Carlsson Ring administrerade 50 gårdsauktioner per år, men under de senaste åren har antalet minskat drastiskt och under 2019 höll firman endast i fyra auktioner.