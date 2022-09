"Dags att sälja och läge att behålla"

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Raps. Nu är det säljläge för oss som har inlagrad raps! Priset på februarikontraktet gick nu över 380 euro per ton. 380 euro kan sägas ha lite av psykologisk effekt då den nivån har visat sig vara svår att behålla någon längre tid. Även om euron inte är på topp så kan väl kanske 10,39 kronor också duga. Februari är dyrare än april trots att det är flera lagerdagar dit och det späder på motivationen ytterligare att sälja snabbt.

Palmoljan har haft en uppgångsperiod och sojan handlas för 9,19 cent per bushel, vilket är skapligt högt. Torkan i Brasilien oroar köparna och torkan bedöms ha tagit milliontals ton skörd. Till detta kommer som alltid ett rävspel på börsen då ett kontrakt är på väg att löpa ut, vilket februari förstås är på väg att göra. Någonstans finns väl insikten om att de franska höstrapsfälten är väldigt ojämnt uppkomna vilket har skapat bilden av en låg ny skörd – under 20 millioner ton säger pessimisterna. Hur som helst kan ingen råvara tävla med rapsen just när det gäller att göra riktiga avslut!