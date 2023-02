Dags för dialog på god vetenskaplig grund

Tidigare i våras hade vi en debattartikel i Land Lantbruk där vi från en lantbruksvetenskaplig grund ifrågasatte den vetenskapliga artikeln How can the EU climate targets be met? A combined analysis of technological and demand-side changes in food and agriculture, Food Policy 59 (2016) 152-164. Denna artikel var grund för det larm som spreds i massmedia om idisslare som ett hållbarhetsproblem i februari i Sverige.