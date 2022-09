Daniel gör djurfoder av insekter – nu prisas han!

I byn Ruiru utanför Kenyas huvudstad Nairobi bor Daniel Nyere – 20 år och redan en kreativ egenföretagare. För förutom att studera vid lantbruksuniversitetet Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology producerar han djurfoder.

Prisas av Hand in Hand

Daniel Nyere är i Stockholm eftersom han tilldelats Hand in Hand Youth Award som är en del i utvecklingsorganisationen Hand in Hands projekt ”Peace and Prosperity” där unga entreprenörer prisas för sina företagsinitiativ. Projektet är ett samarbete mellan Hand in Hand Sweden och Hand in Hand Eastern Africa.

Under veckan träffar Daniel och fem andra ungdomar entreprenörer och andra aktörer för att få nya erfarenheter och inspiration att ta med sig hem till Kenya.

– De har valts ut baserat på sin kreativitet och deras möjligheter att lyckas och Daniel är ett gott exempel och en väldigt god förebild för andra unga entreprenörer i Kenya, säger Håkan Jarlenius på Hand in Hand.

Larverna minskar konstanter för lantbrukare

Larverna har högre proteinhalt

Blandas med solrosfrö

– Just nu säljer vi till småskaliga jordbruk för produktionen är fortfarande låg eftersom vår hantering fortfarande är manuell. Så just nu har vi större efterfrågan på produkterna än vad vi kan tillgodose, berättar Daniel Nyere och tillägger att han i dag har runt 35 till 40 kunder.

Vill mekanisera processen

Fick inspiration från forskare på SLU

Efter att i veckan gjort studiebesök hos forskare på SLU som studerar just larver som foder till djur vill Daniel också se över vilken typ av larver som han använder.

Mamma hoppar in och hjälper till

Att Daniel valt att ta fram just kycklingfoder är ingen slump. Han är uppvuxen med sina tre syskon och sin mamma på en kycklingfarm där hans mamma i dag har 500 kycklingar.

– Jag studerar ju på heltid så min mamma hoppar in och hjälper till med företaget när det behövs. Hon är väldigt stolt att det gått bra för företaget och använder själv fodret till sina kycklingar, säger Daniel.

”Insekterna är framtiden”

FAKTA: Hand in Hands ungdomsprojekt ”Peace and Prosperity” i Kenya

Sedan i oktober 2015 driver utvecklingsorganisationen Hand in Hand ett projekt i Kenya för att skapa bättre förutsättningar för landets ungdomar. Projektet som finansieras av Svenska Postkodlotteriet är ett samarbete mellan Hand in Hand Sweden och Hand in Hand Eastern Africa. Inom ramen för det treåriga projektet utbildar de 7000 unga kvinnor och män i entreprenörskap i syfte att förse dem med kompetens och motivation för att förändra sin livssituation.

Projektet i Kenya fokuserar också på att entreprenörskap ska vara ett prioriterat ämne i skolorna och varje år delas priset Hand in Hand Youth Award ut till entreprenörer med bäst företagsidéer. De som utses till vinnare av Hand in Hand Youth Award får besöka Stockholm under en vecka för inspiration och nya erfarenheter och bland annat besöka UF Mässan.

Hand in Hand, som arbetar med fattigdomsbekämpning, har en arbetsmodell som bygger på hjälp till självhjälp och som innehåller fyra steg – social mobilisering, utbildning i entreprenörskap, finansiering/sparande och expansion. Modellen har anpassats utifrån de lokala förutsättningarna i respektive verksamhetsland och på så sätt vill organisationen skapa förutsättningar för bestående förbättring och utveckling. Hittills har totalt 2,3 miljoner människor tränats i organisationens självhjälpsgrupper vilket genererat 3,4 miljoner jobb.

