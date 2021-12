Häll svenskt i glasen på Nobelfesten

Det finns i Sverige idag hundratals efter hundratals passionerade och skickliga producenter av drycker. Av detta ser man på rikets största fest praktiskt taget inget. På Nobelfesten häller man i stället franskt eller spanskt i glasen.

Festen är för andra året i rad inställd och vi hoppas att pausen kan leda till ett omtag i dryckesfrågan. När portarna åter slås upp till Sveriges gastronomiska skyltfönster mot världen ska det självklart vara närproducerat rakt av på menyerna.

Det fanns en tid när det gastronomiska självförtroendet i Sverige var nära nollpunkten. Kocken var en slusk, restaurangerna i många fall misskötta statsföretag, och hämmande regelverk var det mest påtagliga uttrycket för svensk restaurangnäring. Sen dess har svensk gastronomi genomgått en revolution.

Tillsammans med våra nordiska grannar har vi också genom manifestet ”Ny nordisk mat” från 2004 gjort vår lilla del av världen till den kanske allra mest spännande och nytänkande ur gastronomiskt hänseende. Det handlar om ett nyfiket och genuint bejakande av vad våra marker ger, en vilja att förmedla de unika smaker som såväl vårt jordbruk som vår vilda natur kan erbjuda. Givetvis tillagat och presenterat med finess. Detta har Nobelstiftelsen i rollen som arrangör av Nobelfesten sedan många år insett och bejakat.

Dessvärre har man inte noterat revolutionen inom svensk dryckesindustri.

Sverige kan idag erbjuda också drycker i världsklass, somliga unika och innovativa. Det handlar förstås om svenskt vin, men kanske ännu mer om sprit, öl, cider, bärvin, äppelmust, bärdrycker och mycket annat.

En av måltidsnjutningens grundregler är att som ofta blir upplevelsen som bäst när man kombinerar råvaror som haft sitt ursprung i samma mylla. Choklad och rom är en utmärkt kombination, ett klassiskt rödtjut till en Boeuf Bourguignon likaså. Att servera franska viner till modern svensk mat kan eventuellt uppfattas som ett ”tryggt val”, men vi menar att det finns mer självklara och spännande val att göra.

Gör följande tankeexperiment: Du uppmärksammas för en briljant gärning inom din profession. Priset delas ut vid en högtidlig ceremoni i Milano, Barcelona eller Nice. Du kommer dit. Du bjuds på fantastisk mat – det bästa regionen kan visa upp. Och till det serveras du rysk vodka, svensk punsch och isländsk öl. Inget ont om kvaliteten på dessa drycker, inte alls, men ändå en smula märkligt, inte sant. Kanske skulle tanken slå dig att arrangören är direkt oprofessionell alternativt ängslig i dryckesvalet, eller (Gud förbjude!) – enbart något så simpelt som tungt sponsrad.

Nobelstiftelsen står för både tradition, professionalism och kompetens. Och per definition står man också för nytänkande då ju Nobelpriset handlar om att just prisa nytänkandet. Vi uppmanar nu Nobelstiftelsen att under det år som återstår innan Stockholms stadshus åter slår upp portarna mot världen tänka om kring dryckerna och med självklarhet matcha maten med svenskt i glasen. Vi bidrar gärna med råd och stöd på vägen. Låt oss kroka arm på väg mot Nobel 2022!

Martin Ragnar, Svenska dryckesakademien