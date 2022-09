Vete. Nytt rekord kom igår eftermiddag. Matif stängde på 187 euro per ton för septemberkontraktet. Med veteskörden till stor del avklarad i söder så blickar nu både köpare och säljare mot norr och då i synnerhet Tyskland där mycket återstår att tröska och där torkan är värst. Till det torkskadade området räknas också Danmark och förstås Sverige. Det står nu klart att vetepriset för skörd 2018 kommer att bli det näst bästa sedan den stora torkan i Ryssland som vi upplevde 2011 och vars effekter bestod ett gott stycke in på 2012. Med rådande tidighet så har nu många bönder nytröskat vete och då fortsätter frågetecknen? Vad skall nu göras? Den fråga som först uppkommer är förstås om man har tillräcklig mängd att leverera för kontraktsuppfyllnad av fysisk vara? Det kan vara svårt nog om man sålt med tanke på normalskörd. För ännu ej såld skörd återstår ju alternativen : Sälja nu eller lagra? Det tredje är att använda Lantmännens LM2 kontrakt och sälja viss del på börsen. Det är mitt råd att göra så men inte med alltför stora pengar. Majkontraktet står nu i över 190 euro per ton och det har goda chanser att falla när vintern har gått och väderläget återgår till det normala. Det går det ju faktiskt att göra vinst på det sättet vilket är omöjligt i fysisk vara och med halv skörd. Det är långt ifrån riskfritt att odla också!!