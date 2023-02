"Det här är inte en åtgärd som har efterfrågats i Sverige"

På sin webbplats lade Jordbruksverket i måndags ut all information om stödet. EUs mjökkris ligger bakom det unika ingripandet. Men det är inte Sverige som står för överskottet, och det sista LRF önskar är en minskning av en krympande svensk produktion.

1 miljon ton ska bort

Reduceringsstödet går till den som under tre månader minskar produktionen med upp till 50 procent. Dock inte mindre än 1500 kilo. Ersättningen blir som mest 1,30 svenska kronor per neddraget kilo mjölk. Perioden oktober – december 2016 jämförs med motsvarande period 2015. Senast 21 september klockan 12 ska anmälan ha kommit in. Efter kvartalets slut ska producenten ansöka om att få utbetalningen, och ska då skicka med dokument som visar att produktionen faktiskt har minskat.