Digital snabbtjänst satte fart på anställningarna

- Normalt åker vi runt halva Sverige under vintern och intervjuar massor med arbetssökande, från Trelleborg och upp till Karlstad och Västerås, berättar Jonas Sibbesson, platsansvarig vid Fru Bär.

Med coronakrisen och de restriktioner som följde var företaget tvunget att tänka om för att kunna anställa personal till de 25 försäljningsplatser som återstod att bemanna. Det var då som Arbetsförmedlingen klev in och erbjöd sin digitala snabbtjänst för intervjuer via videosamtal.

- Du skapar ett konto som arbetsgivare där du gör din jobbannons. De som svarar kan du bjuda in till intervju via en länk. Tjänsten innehåller en massa finesser, till exempel hur man intervjuar, hjälp med att förbereda frågor och lägga in korta videor. För oss tog det en timme att lära oss, sedan var vi i gång.