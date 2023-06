Djurhälsan i fokus ger hög avkastning på Kjulsta

Det är full fart för paret, som förutom gården Kjulsta där de 290 mjölkkorna finns också har mycket jobb på Binklinge, en granngård som de köpte förra året. Köpet har gjort det möjligt att bli självförsörjande på foder till djuren. Binklinges 135 hektar åker hade då legat i träda under många år, men nu börjar arbetet med att bruka marken synas.

Årets spjutspets arrangeras av Land Lantbruk, Swedbank och Sparbankerna, Ludvig & Co och LRF Ungdomen och prisar företag med basen i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som är hållbara, framgångsrika och innovativa.

Det var 2010 som Anders tog över föräldragården Kjulsta, ett par mil utanför Nyköping i Södermanland, men att det skulle bli så var inte självklart. Anders är utbildad maskiningenjör och arbetade på Väderstad. Att jobba på kontor gjorde honom rastlös, så under helgerna åkte han hem och hjälpte till på gården. Efter fem år på Väderstad tog han tjänstledigt och flyttade hem för att jobba heltid. Han började med att mjölka och sköta djuren under dagtid. På kvällarna satte han sig in i växtodlingen.

– Jag har nog blivit en bra företagare. Jag är kanske inte så duktig på att köra traktor egentligen. Men även om jag är stressad ofta så är jag nog bra på att hålla många bollar i luften och se möjligheter.

Annan bakgrund

Maria Ekstrand kommer också från en annan bakgrund. Hon jobbade som kommunal miljöinspektör samt djurskyddsinspektör. 2011 började hon arbeta halvtid på gården. Sen 2017 har hon lämnat inspektörsjobbet och är heltid i lantbruket. Korna är hennes område och på frågan om hon numera är kofrälst svarar hon så här:

– Ja, verkligen. Det är bara det som gäller. Det är mycket roligare än hästar. Nu kan jag inte förstå hur man kunde tycka det var så roligt med hästar, det här är mycket mer spännande. Det händer så himla mycket och man måste kämpa på ett helt annat sätt. Det föds, de blir sjuka och det är sådant snurr på allt.