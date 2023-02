Både åkerarealen och antalet djur har minskat under en längre tid. Delvis beror det på att avkastningen per hektar och per djur ökar, så att man kan framställa samma mängder av exempelvis spannmål eller mjölk med mindre insats, men för en del sektorer handlar det också om att produktionen minskar. Det gäller framför allt mjölk och griskött, i synnerhet på senare år.