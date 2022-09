Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF, samlar in pengar från lantbruket genom en avgift som tas ut för levererad mängd vara. För växtodlare handlar det om två promille av värdet på spannmålen en lantbrukare levererar till kvarn som tas ut i avgift.

Fem miljoner mindre

Förra årets låga skörd leder till en minskning av insamlade medel från lantbruket med fem miljoner kronor. Det berör SLF:s budget för fältförsöksverksamhet som minskar från tio till fem miljoner kronor under ett år.

Inga nya försök 2020

Forskning för lantbruket

Tror på lösning

Från lantbrukarna inom andra produktionsgrenar tar man ut 0,5 öre per kilo mjölk, 5 kronor per slaktkropp av nöt och 1 krona per slaktkropp gris eller lamm.