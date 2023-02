Ekologiska mjölkproducenter går mot bästa året någonsin

undefined

I rapporten har man räknat på en ekologisk gård med minst två helårsanställda och på resultatet före lön till brukarfamiljen. Det förväntas för 2016 bli 1,4 miljoner danska kronor förutsatt att det höga ekologiska tillägget är oförändrat under 2016.

Det är också främst de kraftiga höjningarna av ekotillägget under 2015 som universitetet menar är orsaken till det kommande rekordresultatet.

Ekoracet ser också ut att hålla i sig. Arla höjde under julen tilläget för ekologisk produktion med 20 öre för januari 2016. Det betyder att skillnaden i avräkningspris i Sverige mellan den konventionella mjölken och den ekologiska nu är 153 svenska ören.

undefined

undefined

Rapporten understryker att det är stor skillnad mellan hur olika gårdar presterar. Den bästa tredjedelen bland de ekologiska producenterna hade 2014 en avkastning på kapital på 5,4 procent. Genomsnittet var 3,5 procent och för den sämsta tredjedelen 1,5 procent. Producenterna i det översta lagret hade också flera kor per brukare och per hektar, samt ett högre produktionsvärde per helårsanställd.