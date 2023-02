Ekologiskt kvarnvete ger bonden mer klirr i kassan

Precis som i konventionellt odlat vete och korn var det problem med låga proteinhalter i ekologisk spannmål förra året. Samtidigt är det just högkvalitativt ekologiskt kvarnvete som är särskilt efterfrågat på marknaden, enligt Göran Karlsson, produktmarknadschef på Lantmännen Lantbruk.

Fler bakar ekologisk

Därför ska Lantmännen betala mer för höstvete med högre proteinhalt i år. De ökar betalningen på 20 kronor per ton per tiondels procent protein till 30 kronor per ton mellan 10,5 och 11,5 procent protein. Det betyder att man maximalt kan få 300 kronor i proteintillägg istället för 200 kronor.