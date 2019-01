God ekonomi och minskad klimatpåverkan går båda hand i hand med en god drift. Det är slutsatserna av den undersökning som Länsstyrelsen i Skåne och SLU presenterade på SLU:s Alnarpskonferens under onsdagen.

Slutsatser av undersökningen från SLU och Länsstyrelsen visar att både ekonomi och klimat kan gynnas med en god drift.

Det går att minska klimatpåverkan och samtidigt förbättra det ekonomiska resultatet i lantbruksföretag. Det visar beräkningar av Mia Davidsson på länsstyrelsen i Skåne och Ove Karlsson, projektledare på SLU, som presenterades på SLU:s Alnarpskonferens vars fokus i år var klimatsmart företagsledning.

Genom att identifiera förbättringar av management på två gårdar, en ekologisk mjölkgård och en konventionell grisgård, gick det att öka vinsten i företagen samtidigt som klimatpåverkan från verksamheten sjönk.

– Det ska sägas att det här är duktiga företagare men det finns alltid något att förbättra, sa Ove Karlsson som står för en del av beräkningarna.

Ove Karlsson, agronom och projektledare på SLU.

Ökar avkastningen

På mjölkgården var det åtgärder som ledde till ökad avkastning med 500 kilo energikorrigerad mjölk per ko och år utan ökad foderåtgång, minskad överutfodring, ökade kalvningar, förbättrad foderkvalitet och minskade lagringsförluster för grovfoder. Dessa åtgärder gjorde att gården kunde öka sin vinstmarginal med 6 procent och på samma gång minska mängden utsläppta koldioxidekvivalenter med 6 procent per kilo mjölk.

– Vi får en förbättring på 0,8 procent på hela gården, men räknar vi om det per kilo produkt, då ser vi en mycket större förbättring på 6 procent. Vi ser att vi går i rätt riktning, vi får ut mer produkt på gården genom de här slimmande åtgärderna, även om det inte är så mycket så gynnar det klimatet även på gårdsnivå, sa Mia Davidsson.

Mia Davidsson, länsstyrelsen i Skåne.

Effekter även på grisgården

På grisgården identifierades åtgärder som gav en ökning av antalet smågrisar per sugga med en per år, en ökad slaktsvinsvikt med ett kilo utan att öka resursåtgången, en halverad dödlighet samt en effektiv användning av stallgödsel. Tillsammans gav det en 6,4 procent högre vinstmarginal och 5,9 procent mindre mängd utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo kött.

Mia Davidsson räknade också fram att fånggröda på halva arealen på grisgården kan öka bindningen av markkol och att utsläppen per kilo kött då kunde minskas med 18,3 procent.

– Jag tog en forskarsiffra på hur mycket kol man lagrar in per hektar, 320 kilo per hektar. Det är bara ett exempel, men om vi antar att man skulle få den effekten ser vi att vi får en minuspost på förändrat kolförråd i marken, alltså vi får en kolsänka på gården.

Ekonomi + klimat = sant

Slutsatserna av undersökningen var att både ekonomi och klimat kan gynnas med en god drift.

– Lantbruk innebär alltid klimatpåverkan, det vet vi. Men det lönar sig att jobba med management och det lönar sig alltid att vara noggrann. Man kan förlora en hel del på att inte vara tillräckligt noggrann. Det kan direkt ge effekt i resultaträkningen. Och det är viktigt att öka verkningsgraden, inte bara avkastningen. En effektiv gård är en klimatsmart gård, sa Ove Karlsson.

LÄS MER: Debatt: ”Idisslare får ny roll i klimatforskning”LÄS MER: Ny plan snickras för livsmedelsstrategin (LRF Premium)LÄS MER: Danska grisuppfödare letar idéer i Sverige