Han strävar mot fossilfritt lantbruk

– Traktorn går faktiskt lite bättre på HVO, säger Carl Jonson - men ekonomin blir lidande.

Han ursäktar sig när telefonen ringer med att han måste svara – det är säljaren av HVO-diesel som ringer och det är dags att fylla på tanken uppe i backen.

– Det är ingen panik men jag behöver påfyllning ganska snart. Och så måste det vara fritt från palmolja, men det är det väl? säger han i luren och får beskedet att priset just idag är 13,05 kronor per liter plus moms.

Sämre affär

Priset på HVO följer priset på det Carl Jonson kallar ”fuldiesel” men för lantbrukarna blir det ändå en sämre affär. Orsaken är att den skattereduktion på 20 procent som finns för diesel – inte gäller för HVO som redan är skattebefriad.

– Det betyder att om jag vill minska min fossilpåverkan så får jag betala mer för traktorbränslet. Jag har pratat med politiker i alla partier om detta och alla håller med om att det är fel – men ändå händer inget. Ekonomiskt är det alltså en nackdel att göra rätt.

Fakta: Carl Jonson

Röstades nyligen fram som Ekoböndernas ekobonde.

Driver Toftens gård utanför Heberg, Falkenberg.

50 hektar ekologisk växtodling.

7 hektar skog med bland annat självhuggning av julgranar.

Ordförande i Farmartjänst Falkenberg.

Ekoböndernas ekobonde

Carl Jonson driver Toftens lantbruk vid Heberg utanför Falkenberg och blev nyligen framröstad som ”Ekoböndernas ekobonde”. Miljötänket går som en röd tråd genom hans arbete och insatserna för att minimera användningen av fossil energi är ännu ett steg på vägen. Gården har 50 hektar ekologisk växtodling, och säljer även julgranar till självhuggning.

– Det är ett litet lantbruk och jag arbetar med att minimera maskinkörningarna så mycket det går av miljöskäl. Jag håller också jorden öppen så lite som möjligt för att binda näringen.

Förlorar pengar

Men trots att gården är liten innebär övergången från vanlig diesel till HVO att han förlorar runt 8 000 kronor på ett år. Det är en fördyrning som blir ett stort hinder på större gårdar.

– För en spannmålsgård på 500 hektar betyder det ju minst 80 000 kronor dyrare bränsle – klart de inte kan ta den kostnaden, säger han.

Traktorn går bättre

För varje liter HVO som han fyller i traktortanken minskar växthusgasutsläppen med 90 procent, enligt Energifabriken i Östergötland som han köper HVO-dieseln av.

– Skillnaden mot vanlig diesel är bara den att traktorn faktiskt går lite jämnare och bättre, säger han.

Investerar i solceller

Samtidigt med övergången till HVO förra våren investerade han i solceller. Just den här soliga marsdagen har de gett 55 kilowattimmar runt lunchtid. I juli då solen lyste mest hela tiden gav de 3500 kilowatttimmar.

Solcellsanläggningen på taket är en av allt fler runt om i landet. De senaste åren har solkraften ökat kraftigt. – Jag tycker det känns väldigt bra att mitt lantbruk kan producera el på ett så bra sätt, säger Carl Jonson.

– Totalt på året ger anläggningen runt 20 000 kilowattimmar. Solcellerna ger energi varje dag hur mörkt och trist det än är, säger Carl Jonson och visar i sin telefon på den app som är kopplade till solcellsanläggningen.

Solcellsanläggningen kostade 280 000 kronor men investeringsstöd på 60 000 kronor sänkte kostnaden till 220 000 kronor.

– Grundkalkylen är att anläggningen ska vara betald efter sex år och sedan ska det gå med vinst.

Fakta: Solceller

Solcellsutbyggnaden går snabbt – men från låga nivåer. Mellan 2014 och 2018 nästan tiodubblades elproduktionen från solceller. Energimyndighetens beräkning för 2018 talar om drygt 350 miljoner kilowatttimmar.

Det är mindre än en halv procent av Sveriges totala elförbrukning men även i år räknar man med fortsatt stor utbyggnad av solcellsanläggningar.

Konsumentverket räknar med att energiåtgången för en vanlig villa är 20 000 kilowattimmar.

HVO: Energifabrikens HVO-diesel är förnybar och enligt de livscykelanalyser som gjorts minskar växthusgaserna med 90 procent. Mängden partiklar minskar med en tredjedel jämför med vanlig diesel.

Skattereduktion på eget bruk

Produktionen ligger i nivå med förbrukningen på gården men elen som produceras går in på nätet och Carl Jonson får den el han förbrukar också från nätet. Skattereduktionen för solkraftproduktion gäller också upp till den mängd man själv förbrukar, förklarar Linus Palmblad på Eneregimyndigheten, något som gör att många väljer att inte producera ett större överskott.

Värmer med ved

Uppvärmningen av bostadshuset görs med ved som kommer från rensningar av åkerkanter och skogsbryn. Återväxten i gårdens sju hektar skog motsvarar betydligt mer än den fossilpåverkan vedeldningen ger.

Carl Jonson skulle gärna ta fler steg för att minska sin användning av fossil energi. Men några snabba steg framåt ser han inte just nu.

Traktorn kör på HVO-diesel, elen kommer från solenergi. Carl Jonson gjorde två snabba förändringar för att bli mindre fossilberoende.

– Jag har ju en viss fossilanvändning genom att jag använder en maskinstation till gödselkörning, tröskning och sådd, men ska de gå över till hvo måste nog skattereglerna ändras. Annars hoppas jag på små lätta lantbruksmaskiner som kan drivas med el.

Tre tips för minskat fossilberoende:

1. Kör på HVO-diesel. Det är en ”lågt hängande frukt”.

2. Gå en kurs i sparsam körning – sparsam körning sparar både energi och pengar.

3. Solceller – lantbruket har många bra tak för solceller.

