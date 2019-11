Partnern i samarbetet är företaget Hes-Pro Oy, vilket ingår i samma företagsgrupp som snabbmatskedjan Hesburger.

I ett pressmeddelande förklarar HK Scan det nya initiativet med förändringar i konsumenternas köpbeteende som innebär ökad efterfrågan på just växtbaserat protein. Enligt samarbetsavtalet kommer HK Scan att lansera de nya produkterna under första halvåret 2020, först i grossistledet och senare i detaljhandeln under företagets egna varumärken.

Tittar på utvidgning

Till att börja med kommer Hes-Pro att ta hand om tillverkningen vid företagets nya anläggning i Kaarina i Finland. I ett senare steg ska parterna titta på en utvidgning med produktion även vid HK Scans enheter.

”Ansvarsfullt producerat kött och köttprodukter kommer fortsätta att vara kärnan i HK Scans verksamhet, men för att skapa en bredare bas för vår framtida tillväxt vill vi vara aktivt närvarande i nya konsumenttrender”, säger HK Scans VD, Tero Hemmilä, i en kommentar.

Siktar på fler länder

Han pekar vidare på att samarbetet med Hes-Pro är ett bra exempel på HK Scans strategi för partnerskap för att utveckla produktkategorier och försäljningskanaler.

Finland blir första land för lansering av de nya proteinprodukterna. HK Scan ser också över möjligheterna att sälja dem på bolagets andra hemmamarknader runt Östersjön.

