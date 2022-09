Engelska bönder i chock: Får bara behålla miljöstöd efter Brexit

Det är särskilt stora lantbruk som får drastiskt minskade ersättningar från 2021, då de nya nationella miljöstöden ska fasas in. Det sker knappt två år efter britternas EU-utträde 30 mars 2019. Helt genomfört ska skiftet vara 2027. Efter det ska inga jordbruksstöd baseras på areal och produktion längre.

Kontrakt för miljövård

Duktiga lantbrukare ska gynnas

Pengar saknas i förslaget

Redan i dag sorteras jordbruksfrågorna i Storbritannien in under miljödepartementet. Det var också ganska förväntat att regeringen efter Brexit skulle lägga större vikt vid miljöstöden. Brittiska politiker, har i likhet med de svenska, mycket länge signalerat att det är denna väg man vill att EU ska slå in på.