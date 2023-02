EU tar beslut om framtiden för glyfosat

Hissar varningsflagg

Det är förra årets larm från FN-organet WHO som har fått Kemikalieinspektionen att hissa varningsflagg för glyfosat i EU-sammanhang.

Avvikande åsikt

Men Kemikalieinspektionens expert lutade snarare åt IARCs bedömning. Vilket framkom vid en telefonkonferens som EFSA bjöd in till i höstas för just diskutera larmrapporten från WHO.