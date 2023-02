Europeiska sågverk ökar i Kina

Kinas import av trävaror ökar nämligen på bekostnad av sågtimmer. Trävaror stod under andra kvartalet 2013 för 42 procent av det samlade importvärdet av sågtimmer och trävaror. Motsvarande siffra 2010 var 35 procent.

Landets totala import av timmer och trävaror ökade under årets andra kvartal med 30 procent jämfört med samma period 2012. Importvärdet uppgick till 2,2 miljarder amerikanska dollar under perioden, vilket var 600 miljoner dollar mer än under årets första kvartal.