Saknas lösning

Tydligt är att det saknas en direkt lösning till dagens problem. Myndigheter och politiker är medvetna om situationen. Sverige har sökt medel från EU:s krisfond och Jordbruksverket har öppnat upp för skörd av träda och skyddszoner. Men utdelningen från markerna är dålig och fodret dyrt att få in.

Äta oss ur krisen

Noggrann foderplanering

Hushållningssällskapet och Växa Sverige rådde till noggrann foderplanering för resten av året, att allt som finns att tillgå ska användas och att alla former av nödfoder bland annat från gamla trädor bör tas in. De betonade också möjligheterna i att använda annars mer okonventionella grödor till foder. Lisa Strand, Hushållningssällskapet, gav också tipset att spara ströhalmen och istället köpa in torv.