Familjeskogsägarna måste sprida vad de gör bra

Det här är en personlig krönika. Skribenten svarar själv för sina åsikter och slutsatser.

Motsättningar mellan olika idéer och brukningsmetoder i skogen är ingen ny företeelse. Liksom idén om den orörda naturen utan mänsklig närvaro som ett ideal. Den idén har kommit och gått under århundradena. Det nämns däremot sällan att den största delen av all mark i vårt land alltid varit brukad på något sätt, framför allt i södra Sverige. Trakthyggesbruket är heller ingen nyhet. Det infördes redan på tidigt 1800-tal av Israel af Ström. Mänsklig påverkan har under generationer, på gott och ont, skapat vårt landskap och våra skogar med de värden de har idag.