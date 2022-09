Färre - men dyrare - bränder

– Bränder i lantbruket är ständigt aktuellt. Det sker 200 bränder per år vilket betyder att det brinner på gårdar ungefär 4 dagar i veckan. Det är på allt från stora till mindre gårdar, säger Anders Danielson, ordförande i LBK.

Varierar från år till år

– Många gånger har man en gammal ladugård som man börjar använda för annan verksamhet. När elen drogs in för kanske 60-70 år sedan var det för att få in ett par lampor. Där sätter man sedan in mycket större maskiner och annan eldriven utrustning. Isoleringen på gamla elledningar torkar och spricker med tiden. Då är det lätt att få överslag i ledningarna och antändning, säger Björn Björkman.