Forskare: Ekologisk odling sämre för klimatet

Med hjälp av en ny mätmetod, kallad koldioxidkostnad, har forskarna beräknat klimatpåverkan från markanvändning, och jämfört konventionell matproduktion med ekologisk. Beräkningarna visar att ekologisk odling kan orsaka mycket större utsläpp. Resultaten redovisas i artikeln “Assessing the Efficiency of Land Use Changes for Mitigating Climate Change”, som publicerats i tidskriften Nature.