Förtroendeglappet i skogen gör det svårt att nå målen

Sedan skogspolitiken lades om 1994 har skogsbruket förändrats i grunden. Miljöhänsyn är idag en integrerad del av alla åtgärder och skogsägarna avstår frivilligt från att bruka i storleksordningen 1, 3 miljoner hektar skogsmark. Om marken hade lösts in av staten hade detta beskrivits som en offensiv miljöinvestering värd någonstans kring 120 miljarder kronor. I skogsdebatten beskrivs den – inte alls… Vi begär inte ett tack, men respekt för den insats som landets skogsbrukare gör frivilligt, utan ersättning.

Frihet under ansvar stimulerar skogsägarnas ansvar för skogsskötsel och naturvård. Skogsägarrörelsen har via stora utbildningsinsatser, just nu Skogens vatten, ökat engagemanget kring skogens alla värden, och tillsammans med myndigheter och övriga branschen utvecklat gemensamma målbilder för hur skogsbruk ska bedrivas. På en rad områden har utvecklingen i skogslandskapet tagit en positiv vändning.