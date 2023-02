Fortsatta problem för Scan

Den svenska försäljningen har minskat både under årets första nio månader och under tredje kvartalet och rörelseresultatet hittills i år ligger på minus 6,5 miljoner euro.

Aktiekursen steg något under tisdagsmorgonen, men ligger trots det hårt förankrad på en nivå under 4 euro - dryga 30 procent under kursen vid senaste årsskiftet.