"Frågan är om det går att tröska"

Svårt att köpa foder

Arealen som borde varit tröskad vid det här laget är 55 hektar spannmål plus 55 hektar vårvete och lupin som skulle hackas till helsäd. På gården finns 170 mjölkkor som ska ha foder. Om inte spannmålen kan skördas får Alfred Olofsson köpa in färdigfoder. Men helsäden måste in för att säkra grovfodret till djuren.