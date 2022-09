Framtiden är elektrisk

Agritechnica 2017 är slut och släckt, plogar, traktorer och datorer ihoppackade och vardagen åter. Utställningen samlar företag från hela världen, och de visar teknik för hela världen, inte just för våra europeiska behov. Jättedragplåstret i John Deeres monter, en sexradig bomullsplockare, lockade massor av jordbrukare, och många bommullsodlande proffs från länderna kring Kaspiska havet.

Standard för högspänning

HÄR ÄR NÅGRA AV NYHETERNA:

Strautmann visade en helt självkörande version, Verti-Q, av foderblandarvagnen Verti-Mix SF. Självkörsystemet IQ har byggts på en vanlig självgående vagn. Verti-Q-vagnen utför självständigt alla moment i utfodringen, från att ta ut foder i silon över transport, blandning och till utfodring. Utomhus orienterar sig vagnen med ett satellitnavigeringssystem med centimeterprecision. En roterande tredimensionell laserscanner håller koll på omgivningen och beräknar bästa sätt att ta ut foder ur silon. En kraftig industridator sköter processtyrningen under uttag, blandning och utmatning. Laserscannern samarbetar med kameror och sensorer så att maskinen kan orientera sig säkert, oavsett störningar eller varierande väder. Vid arbetstoppar som under ensilage-, majs- eller spannmålskördarna ersätter maskinen helt mänsklig arbetskraft. Hytten finns för säker flytt på landsväg. En 0-serie ska under 2018 testas på medelstor besättningar.