”Glyfosatförbud blir inte jordbrukets undergång”

Drivkraft för utveckling

Därtill kommer radhackning och mycket jordbearbetning. Kvickroten hålls i schack genom att kultivera all åkermark efter skörd och senare plöja den.

Konkurrerar ut kvickrot

– Jag vill helst att någon gröda hela tiden ska konkurrera med rotogräset, både under och ovan mark. Vi plöjer sent på hösten så att kvickroten inte hinner växa till efteråt. I framtiden skulle jag vilja kunna så en konkurrerande gröda mellan raderna på huvudgrödan, redan under växtsäsongen, säger han.