Grannen som byggde skogsväg i fjol höst berättar visserligen att skogsmarken under en halvmeters djup då var kruttorr. Men det var då, skulle bönder teckna in alla tänkbara olyckor och problem bleve livet helt outhärdligt. Precis allt, och alldeles särskilt vädret, kan ju faktiskt gå käpprakt åt något in i bomben hett ställe.